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Sivas’ta traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Sivas’ta traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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