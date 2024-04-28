Kadıköy’de korku dolu anlar! Apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü
Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otoparktaki 2 araca daha sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle söndürüldü.
Olay 02.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi.
İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 2 araca sıçradı.
Yangını görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu.
Yangın ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Yangını gören Ali Mert, "Evdeydim bir koku geldi, camdan baktığımda alev gördüm. Aşağı indim, arabanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Ondan sonra aracın sahibine haber verdik. Polis geldi. Yangın gördüğüm kadarıyla yanındaki iki araca da zarar vermiş" ifadelerini kullandı.
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