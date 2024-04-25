Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası! 3’ü ağır 7 yaralı





Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa G. ile ailesinin de içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor ile birlikte 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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