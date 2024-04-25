25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonunda yakalanan 10 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA