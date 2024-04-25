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Diyarbakır'da öğrenci servis minibüsünün alev alev yanması kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Diyarbakır’da öğrenci servis minibüsünün alev alev yanması kamerada

Diyarbakır'da boş öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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