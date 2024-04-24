Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Zeytin, sadece gıda endüstrisinde değil, aynı zamanda kozmetik, ilaç ve sağlık alanlarında da geniş bir kullanım alanına sahip. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörü, ekonomiye önemli katkılar sağlayarak ülke genelinde istihdamı destekliyor ve ihracat gelirlerine büyük katkıda bulunuyor.