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Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Zeytin, Türkiye'nin köklü kültürünün ve damak zevklerinin ayrılmaz bir parçası olarak dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor. Ancak son yapılan bir araştırma, zeytin üretimindeki liderliği belirleyen verilerle pek çok kişiyi şaşırttı. Bakın en çok zeytin üreten ülke neresiymiş…

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), International Trade Centre'dan aldığı son verilere göre, dünyada en çok zeytin üreten ülkelerin sıralaması açıklandı. İşte zeytin üretiminde zirvede olan ülkelerin sıralaması...

Zeytin, sadece gıda endüstrisinde değil, aynı zamanda kozmetik, ilaç ve sağlık alanlarında da geniş bir kullanım alanına sahip. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektörü, ekonomiye önemli katkılar sağlayarak ülke genelinde istihdamı destekliyor ve ihracat gelirlerine büyük katkıda bulunuyor.

TÜRKİYE 3. SIRADA!

1- İspanya

2- Mısır

3- Türkiye

4- Cezayir

5- Yunanistan

6- Fas

7- Suriye

8- İran

9- Peru

10- Arjantin

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