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Balıkesir'de devrilen ağaç dehşet verdi!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Balıkesir’de devrilen ağaç dehşet verdi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırılırken araçta büyük hasar oluştu.

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