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Manisa’da şehit ve gazi çocuklarına destek!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Manisa’da şehit ve gazi çocuklarına destek!

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın eşi Manisa Polis Eşleri Derneği Başkanı Nuray Aktaş koordinesinde şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının yüksek öğrenim gören çocuklarına yönelik burs desteği için etkinlik düzenlendi.

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