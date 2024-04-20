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Konya'da fırtına ağaçları devirdi! Baz istasyonu otomobilin üstüne düştü

DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Konya’da fırtına ağaçları devirdi! Baz istasyonu otomobilin üstüne düştü

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Karapınar ilçesinde bir binanın çatısındaki baz istasyonu park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin yanındaki 6 kişinin koşarak uzaklaştığı anlar, kameraya yansıdı.

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