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Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Şanlıurfa’da göçük altında kalan işçi öldü

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi Mehmet Sinan Kubat (33) öldü.

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