Kağıthane’de asayiş denetimi!







Gümüşhane Caddesi üzerindeki denetim noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama gerçekleştirilirken, motosiklet sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara da üst araması yapıldı.



Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahıslara üst aramasının ardından GBT sorgulaması da yapıldı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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