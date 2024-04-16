Kağıthane’de asayiş denetimi!
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin birkaç farklı noktasında asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durdurulan vatandaşlara üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetim noktalarında durdurulan araçlar da didik didik arandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çeliktepe Mahallesi'nde 20.00 ve 22.00 saatleri arasında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Gümüşhane Caddesi üzerindeki denetim noktalarında durdurulan araçlarda detaylı arama gerçekleştirilirken, motosiklet sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara da üst araması yapıldı.
Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahıslara üst aramasının ardından GBT sorgulaması da yapıldı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.
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