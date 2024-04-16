Antalya'da kan donduran olay! Tartıştığı kişileri minibüsle ezdi
Antalya'da bir iş yerinden çıkarak tartışan iki kişi, iş yeri sahibinin yakını olduğu iddia edilen iki kişi tarafından minibüsle ezildi. Feci olayda minibüsün altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Antalya'da bir iş yerinden çıkan ve hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan iki kişi, iş yeri sabinin yakını olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından minibüsle adeta ezildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi olaydan yaralı olarak kurtuldu. Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya merkez Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu iş yeri sahibiyle, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 kişi, o anda yolun sağından üzerlerine hızla gelen ve iş yerinde çalışanlardan sorumlu kişi olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı minibüsten kaçamadı.
İki kişiye birden bilerek çarpan minibüs olay yerinden uzaklaşırken, 2 gençten biri yere düştü ve bir daha kalkamadı. Olayda ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından iş yeri çalışanları olay yerine koşarken, bir süre sonra kalabalığa doğru yeniden yönelen minibüs, direksiyonu yeniden çalışanların üzerine kırdı.
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