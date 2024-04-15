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Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Papua Yeni Gine’de 6,5 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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