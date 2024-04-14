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Edirne'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Edirne’de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak, yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.

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