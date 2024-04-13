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Sultanbeyli'de Pikachu kasklı motosikletli ormana gömdüğü uyuşturucuyu alırken yakalandı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Sultanbeyli’de Pikachu kasklı motosikletli ormana gömdüğü uyuşturucuyu alırken yakalandı

Sultanbeyli’de ormanlık alanda dron ile yapılan denetimde ağaçlık alanda gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde bulundu. Bölgede dron ile çalışma yapan polis ekipleri, pikachu kasklı motosikletliyi, gömdüğü uyuşturucuyu çantasına koyarken suç üstü yakaladı. Motosikletli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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