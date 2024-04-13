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Eskişehir'de çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1'i ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Eskişehir’de çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı

Eskişehir'de, iddiaya göre, yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına ailelerinin dahil olması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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