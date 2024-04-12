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Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Yörük köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Arif Aygün (65) idaresindeki 78 ABS 820 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Aygün'ün cenazesi sıkıştığı yerden çıkarılarak Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan ölen sürücünün Safranbolu'ya bağlı Kadıbükü köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi.

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