Kahramanmaraşlı depremzedeler iki bayramı bir arada yaşadı

"İÇERİSİNDE GÜVENLE OTURUYORUM"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan 2 çocuklu Şahin ailesinin de depremde yıkılan köy evlerinin yerine, çelikten yeni bir ev inşa edildi. Yapımı çok kısa bir sürede tamamlanan ev, Şahin ailesine Bayram öncesinde teslim edildi.

Yeni evlerine kavuşan Nuh Şahin ve eşi Hanife Şahin, hayallerinden bile daha güzel bir eve kavuştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Nuh Şahin, yıkılan evlerinin yerine 1 sene içerisinde yeni evlerinin yapılacağı söylenince inanmadıklarını belirterek, "Dediler ki 'bu evler bir sene içerisinde yapılacak'. 'Hayaldir' dedim. Hiç aklımızdan geçmezdi.