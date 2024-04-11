Kahramanmaraşlı depremzedeler iki bayramı bir arada yaşadı
Ramazan Bayramı'na yeni yuvalarında giren depremzedeler mutlu: Allah devletimize zeval vermesin. Kahramanmaraş Şekeroba geçici barınma merkezinde yaşayan depremzedeler; "Konutlarımız yükseldikçe bizim de moralimiz yükseliyor. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan deprem bölgelerinin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bakanlık tarafından bir yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut depremden etkilenen ailelere teslim edilirken; 300 bin civarındaki konutun yapımına ise gece gündüz demeden devam ediliyor. 4 bin 333 köyde de 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da aralıksız sürüyor.
"İÇERİSİNDE GÜVENLE OTURUYORUM"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan 2 çocuklu Şahin ailesinin de depremde yıkılan köy evlerinin yerine, çelikten yeni bir ev inşa edildi. Yapımı çok kısa bir sürede tamamlanan ev, Şahin ailesine Bayram öncesinde teslim edildi.
Yeni evlerine kavuşan Nuh Şahin ve eşi Hanife Şahin, hayallerinden bile daha güzel bir eve kavuştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Nuh Şahin, yıkılan evlerinin yerine 1 sene içerisinde yeni evlerinin yapılacağı söylenince inanmadıklarını belirterek, "Dediler ki 'bu evler bir sene içerisinde yapılacak'. 'Hayaldir' dedim. Hiç aklımızdan geçmezdi.
Sağ olsunlar devlet bize evimizi bir senede yetiştirdi ve verdi. Çok memnunuz. İçerisinde güvenle oturmaya başladık. Tüm zorlukları atlattık, şimdi aydınlık bir günde ailemle beraber bayramı kutlayacağız. Devletin sayesinde çifte bayram yaşıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle devlete de canım kurban olsun" dedi.
"EVİMİZ FERAH VE TEMİZ"
Ev hanımı Hanife Şahin ise, "Evimiz ferah ve temiz. Mutfağı çok güzel, kilere kadar düşünülmüş. Balkonu bile var. Evin hiç bu kadar güzel olacağını hayal etmemiştim." şeklinde konuştu.
"BİZİM EMEĞİMİZ, ÇABAMIZ KARDEŞLERİMİZİN MUTLULUĞU İÇİN"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nuh ağabey, 'Devletimiz sayesinde biz çifte bayram yaşıyoruz. Devletime canım kurban olsun.' diyor. Bizim de emeğimiz, çabamız depremzede kardeşlerimizin mutluluğu için. Nuh ağabey gibi tüm hemşerilerimiz evlerine yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok." ifadelerini kullandı.
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