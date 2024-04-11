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Göbeklitepe'de ziyaretçi rekoru! 11 bin 454 kişiyle günlük zirvesini kırdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Göbeklitepe’de ziyaretçi rekoru! 11 bin 454 kişiyle günlük zirvesini kırdı

‘Tarihin sıfır noktası’ Göbeklitepe, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü günlük ziyaretçi rekoru kırdı. Mayıs 2022’deki en fazla günlük ziyaretçi sayısı bugün geçildi.

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