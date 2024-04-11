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Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Fedakar anne, kendini kas hastası çocuklarına adadı

Kahramanmaraş'ta 57 yaşındaki anne, kendini kas hastası iki çocuğuna adadı.

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