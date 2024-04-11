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Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre-Nusaybin karayolunun 10. kilometresi Çavuş köyü mevkiinde Berham Kurt yönetimindeki 27 P 3509 plakalı kalas yüklü tır devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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