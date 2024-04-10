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Samsun'da trafik kazası kamerada: 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Samsun’da trafik kazası kamerada: 8 yaralı

Samsun meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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