Otobüse arkadan çarptı kağıt gibi ezildi: 2 ölü 1 yaralı





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Mehmet Ali Yoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN