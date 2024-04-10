Otobüse arkadan çarptı kağıt gibi ezildi: 2 ölü 1 yaralı
Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarparak kağıt gibi ezildi. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Bolu'da D-100 karayolunda yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolu Ankara istikametinde Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı yolcu otobüsü Gölyüzü Kavşağı'nda yeşil ışığın yanmasıyla trafik ışıklarından Ankara istikametine doğru hareket etti.
Bu esnada Ankara istikametinde seyreden 34 EA 5725 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Mehmet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre alternatif yollardan sağlandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Mehmet Ali Yoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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