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Kapıkule'de ikisi otomobil bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Kapıkule’de ikisi otomobil bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresine teslim edildi.

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