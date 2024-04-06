İstanbul ve Konya’da iki raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

HANGİ PROJELERİ BAKANLIK ÜSTLENDİ?

Türkiye'deki bütün şehirleri raylı sistemlerle donatmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "İstanbul'da Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı ile Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı'nın yapımı Bakanlıkça üstlenildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın İstanbul'un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ve Bahçelievler semtlerine uzatılmasını kapsayan projeyi Bakanlık olarak devraldıklarını aktararak, İstanbullu vatandaşları bekletme lüksleri olmadığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tramvay hattının devamı olacak 10 kilometrelik Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Projesi'ni de Bakanlık olarak yapacaklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizi baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdık. Hatta Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan toplam kent içi raylı sistem projesi uzunluğu 416 kilometreye ulaştı. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu projelerin yapım işinin de bakanlığımız bünyesine geçmesiyle bu ağımız da genişlemiş oldu."