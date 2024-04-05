Nişantaşı’nda tekmeli tokatlı kavga! Polislere aldırış etmeden birbirlerine girdiler... O anlar kamerada

Şişli'de motosiklet sürücüsü ile kurye tekme tokat birbirine girdi. Olay yerindeki polislere aldırış etmeyen taraflar adeta boks ringindeymiş gibi kavgayı sürdürdü.

Araya giren vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.