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Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Diyarbakır’ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 4'üncü etabında olan 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında yapılan kazıda Roma dönemine ait olduğu belirlenen "lahit" bulundu. Lahit, kentte bulunan ilk lahit oldu.

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