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Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü

AA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Sakarya’da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı. Anne ile oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri için Yenikent Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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