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Freni boşalan tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Freni boşalan tırın ezdiği kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan dorsesiz tır, bir kadını altına aldıktan sonra eve çarparak durabildi. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı.

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