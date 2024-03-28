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İstanbul'da Ani fren kazası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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İstanbul’da Ani fren kazası kamerada

Avcılar E-5'te bir sürücü, trafikte seyir halindeyken önündeki aracın ani firen yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan araca arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı kask kamerasına yansıdı.

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