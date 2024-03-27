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Yunanistan'dan göçmenlere saldırı! Türkiye kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Yunanistan’dan göçmenlere saldırı! Türkiye kurtardı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları içerisinde 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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