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Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, baharla birlikte tomurcukların çiçeğe dönmesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

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