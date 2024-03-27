27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı

Kayseri'de aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
Kayseri’de aranması olan şahıs uygulama yapan polise bıçak çekip kaçtı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA