İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sinanpaşa adayı Hasan İnan, AK parti lehine adaylıktan çekildi
İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hasan İnan AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.
İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.
"GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞACAĞIM"
İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan,"Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı.
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