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Mersin'da kaza: 2 yaralı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Mersin’da kaza: 2 yaralı

Mersin'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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