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Yamaçtan kopan kayalar sokağa düştü! Otomobil hasar gördü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Yamaçtan kopan kayalar sokağa düştü! Otomobil hasar gördü

Gümüşhane'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayalar, sokağa düştü. Kayaların isabet ettiği çöp konteyneri devrilirken, park halindeki otomobil de hasar gördü.

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