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Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam iple inmeye çalıştığı balkondan çocuğun üzerine düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam iple inmeye çalıştığı balkondan çocuğun üzerine düştü

Bahçelievler'de sevgilisinin eski eşi kapıyı çalınca panikleyen Vahdet T. çamaşır ipi sarkıtarak kaçmaya çalıştığı sırada 4. kattan 6 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk 10 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Mahkemeye sevk edilen Vahdet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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