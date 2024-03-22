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Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı kuruldu

YAŞAM Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı kuruldu

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde yazılım laboratuvarı açıldı. Açılışa, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Mustafa Eyyuboğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Kabalcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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