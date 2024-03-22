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Ankara'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Ankara’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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