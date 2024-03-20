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Sarrafı boğazından bıçaklayarak öldüren sanığa ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Sarrafı boğazından bıçaklayarak öldüren sanığa ceza yağdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11 Mart 2022 tarihinde girdiği dükkanda sarrafı boğazından bıçaklayarak öldürüp, bilezik çalmaktan yangılanan sanığa ceza yağdı.

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