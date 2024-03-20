20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden dereye çakıldı

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden dereye çakıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
ABONE OL
Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden dereye çakıldı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü sıkıştığı yerden ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA