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Hakkari Yüksekova'da yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kepçeyle böyle kurtardı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Hakkari Yüksekova’da yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kepçeyle böyle kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri vatandaşları kepçeyle kurtardı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hakkari ve ilçeleri sağanak yağış etkili oldu. Dün gece başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde etkisini artırınca ilçenin birçok noktası sular altında kaldı.

Hakkari Yüksekova’da yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kepçeyle böyle kurtardı

Yoğun yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi de sular altında kalırken, ekipler yolda mahsur kalan vatandaşları kepçeyle güvenli yerlere taşıdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari Yüksekova’da yolda mahsur kalan vatandaşları ekipler kepçeyle böyle kurtardı

Öte yandan, Hakkari ve ilçelerinde mahalle, köy ve mezrada bir çok nokta selden dolayı etkilenirken, ekipler zamanla yarışarak çalışmalarını sürdürüyor.

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