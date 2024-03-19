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Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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