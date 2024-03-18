CHP'li Barış Yarkadaş'ın iftirası patladı! Lüks restoranda iftar Türkiye Bankalar Birliğinden yanıt
CHP yandaşlarından Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankaların genel müdürleriyle bir araya geldiği iftar yemeği üzerinden ekonomi yönetimini hedef alarak iftiralarda bulundu. Şimşek ve müdürlerin İstanbul'un en lüks mekanında iftar yaptığı iftirasını atan Yarkadaş'a yanıt Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) geldi. TBB'den yapılan açıklamada, söz konusu haberle ilgili oılarak "Sayın Barış Yarkadaş’ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakanının iftara katılan bankacılara “faiz artırma talimatı” verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır." denildi.
CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankaların genel müdürleriyle lüks bir restoranda iftar davetinde bir araya geldiği iftirasını attı.
İFTAR ÜZERİNDEN İFTİRA
17 Mart tarihli köşe yazısında, kamudaki tasarruf tedbirleri üzerinden hükümeti ve Bakan Şimşek'i hedef alan Yarkadaş şu ifadelere yer verdi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların genel müdürleriyle İstanbul'un en lüks restoranı olan Mandarin Oriental Bosphorus'ta buluşmuş. Mandarin olarak da bilinen bu işletmede iftar yemekleri kişi başına 4345 TL...
Evet, yanlış okumadınız... Hiçbir gazete ve ajansın nerede olduğunu yazmadığı iftar yemeğinin nerede yenildiğinin peşine düşünce karşıma bu tablo çıktı...
Kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda bankacılarla iftar yemeği yiyen Şimşek'in emekliye 10 bin TL'nin üzerinde bir maaşı hak görmemesi ilginç bir tezat olarak önümüzde duruyor.
Emekli bir çift o gece yolunu şaşırıp ''Ortaköy'de şöyle deniz kenarında bir iftar açalım'' deyip yanlışlıkla Mandarin'e girse mazallah maaşını bırakıp çıkar...
"KAMUDA TASARRUF'' MU DEDİNİZ...
Ben bu iftar yemeğinin ayrıntılarını öğrendikten sonra, ''kamuda tasarruf'' vs gibi sözlerin ne denli anlamsız olduğuna bir kez daha kanaat getirdim.
Yemeğin ev sahibinin kim olduğu ya da yemek ücretlerini kimin ödediği bilmiyoruz. Maliye Bakanlığı ödediyse bu önemli bir sorun... Yok eğer bankacılar ödediyse bu da ayrı bir sorun...
Ancak kim öderse ödesin, Maliye Bakanı böyle bir ekonomik ortamda kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda yemeğe gitmemelidir...
"Peki bu yemekte ne konuşulmuş?" diye soranlarınız vardır kuşkusuz... Onların merakını da gidereyim...
FAİZ TALİMATI
Şimşek yemekte banka genel müdürlerine "Faizleri yüzde 62.5 yapın'' demiş.
Bankalar faizleri ertesi gün yüzde 62 oranına çektiler. 4345 TL'lik iftar yemeğinden sonra içeride konuşulanları daha fazla yazmaya elim gitmedi doğrusu...
TBB AÇIKLADI: TÜM HUSUSLAR İFTİRADIR
Türkiye Bankalar Birliği, CHP yandaşı Barış Yarkadaş tarafından yayılan yalan habere dair açıklama yaptı.
HABERDE KONU EDİLEN TÜM HUSUSLAR İFTİRADIR
Yapılan açıklamada, iftarın restoranda değil İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünde yapıldığı belirtilirken, "Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakanının iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde verilen mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya gelmişlerdir.
İftar yemeği, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakanının iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır.
Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir.
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