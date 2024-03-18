CHP’li Barış Yarkadaş’ın iftirası patladı! Lüks restoranda iftar Türkiye Bankalar Birliğinden yanıt

Evet, yanlış okumadınız... Hiçbir gazete ve ajansın nerede olduğunu yazmadığı iftar yemeğinin nerede yenildiğinin peşine düşünce karşıma bu tablo çıktı...

Kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda bankacılarla iftar yemeği yiyen Şimşek'in emekliye 10 bin TL'nin üzerinde bir maaşı hak görmemesi ilginç bir tezat olarak önümüzde duruyor.

Emekli bir çift o gece yolunu şaşırıp ''Ortaköy'de şöyle deniz kenarında bir iftar açalım'' deyip yanlışlıkla Mandarin'e girse mazallah maaşını bırakıp çıkar...