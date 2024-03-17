Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İstanbullulara söz

Dernek Başkanı Sedat Ziyade ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketini yaşayan deprem bölgesine Boşnak ve Arnavut vatandaşların büyük destek verdiğini hatırlatarak İstanbul'daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi için hızla çalışacaklarını belirtti.

Kurum, daha sonra Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunu ziyaret ederek vatandaşlara hitap ederek "Hemşehrilerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir İstanbul inşa edeceğiz." dedi.