17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çorap beyan edildi, kaçak sigara çıktı

Çorap beyan edildi, kaçak sigara çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
ABONE OL
Çorap beyan edildi, kaçak sigara çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA