17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde polis süsü verip soygun yaptılar

Beylikdüzü’nde polis süsü verip soygun yaptılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
ABONE OL
Beylikdüzü’nde polis süsü verip soygun yaptılar

Beylikdüzü’nde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, telefonla aradıkları 1 kişiyi adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek dolandırdı. Mağdurun 285 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA