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Matbaa fabrikasında korkutan yangın!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Matbaa fabrikasında korkutan yangın!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir matbaa fabrikasınında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Fabrikanın bahçesinde depolanan atık kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

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