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Erzincan’da 33 kiloluk dev balık görenleri hayrete düşürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Erzincan’da 33 kiloluk dev balık görenleri hayrete düşürüyor

Erzincan’da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu.

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