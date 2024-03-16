16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bayrampaşa’da 4 buçuk milyonluk dolandırıcılık

Bayrampaşa’da 4 buçuk milyonluk dolandırıcılık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Bayrampaşa’da 4 buçuk milyonluk dolandırıcılık

Bayrampaşa’da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptı. Banka hesaplarını kiralayan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA